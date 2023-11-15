«هانم» الفائزة بقرعة الحج 2024 في الفيوم: «ربيت 5 أيتام وربنا كافأني»

جذبت هانم محمد شعراوي إحدى الفائزات بقرعة الحج 2024 أنظار الجميع خلال إعلان أسماء الفائزين بحج القرعة، إذ سجدت في الأرض شكرًا لله فور سماع اسمها، وسط دموع وبكاء شقيقتها وابنتها، وأحضانهما، وكانت تردد قائلة: «الحمدلله يارب ربيتهم 5 أيتام وشقيت عليهم وكافأتني يارب»، ليتجه جميع من في القاعة إليها ويقدمون التبريكات لها.

وتروي الحاجة هانم في تصريحات خاصة لـ«الوطن» تفاصيل رحلة حياتها الصعبة والشاقة، والتي تكللت بالفوز في قرعة الحج 2024، موضحةً كيف ستستعد وتحتفل برحلتها إلى الأراضي المقدسة.

أسماء الفائزين في قرعة الحج 2024

وتصدرت هانم محمد شعراوي قائمة أسماء الفائزين في قرعة الحج 2024 بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، موضحةً في حديثها لـ «الوطن» إنها تقدمت لرحلة الحج مرة قبل وباء كورونا، ولكن تم إيقاف رحلات الحج بسبب الجائحة وقتها، ثم لم تسمح الظروف بالتقديم خلال السنوات الماضية، ولكنها تقدمت هذا العام.

وأشارت إلى أنّها كانت تستعد منذ بداية العام للتقديم على قرعة الحج، وبدأت في إدخار الأموال، وفور سماعها نبأ فتح وزارة الداخلية قرعة الحج 2024، ذهبت إلى مركز شرطة إطسا فورًا، وكانت أول من يتقدم لها في المركز بالكامل، ثم أصبحت أول من يتم إعلان فوزه في قائمة الأسماء.

ربيت أيتام وربنا كافأني

«ربيت 5 أيتام وشقيت عليهم وربنا كافأني» بهذه الكلمات عبرت «هانم» عن فرحتها بفوزها بقرعة الحج، موضحةً أنّ زوجها توفى في عمر صغير وترك لها 4 أطفال وعانت كثيرًا لتربيتهم، ثم تزوجت من آخر أنجبت منه طفل ولكنه توفى أيضًا لتصبح الأم والأب لـ5 أطفال أيتام فرفضت الزواج، وكافحت وعملت في أكثر من مهنة، حتى تمكنت من تربيتهم وزوّجت بناتها، وأصغرهم عمره 13 عامًا.

بركات ودعوات أمي لي

وشددت على أنّ والدتها رغم أنّها طاعنة في السن، إلا أنّها بركة حياتها وكانت دائمة الدعاء لها، لذلك أحضرتها إلى منزلها منذ أسبوع للتبرك بدعواتها، حيث ظلت تدعو لها بأن تكون الأولى بين الفائزين بقرعة الحج وبالفعل استجاب الله لدعواتها، مُشيرةً إلى أنّ أول من أبلغته بفوزها هي والدتها.

وأشارت إلى أنّها تحتفل بالزغاريد وسط أسرتها وجيرانها، وترديد أغنية «رايحة فين يا حاجة يا أم شال قطيفة رايحة أزور النبي محمد والكعبة الشريفة»، كما إنّها ستطلي منزلها وتزينه برسم طيارة وكعبة، وستدعو لكل الناس أن يرزقهم الله زيارة بيته الحرام.