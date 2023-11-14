نتيجة قرعة الحج 2024 بمحافظة الفيوم.. فوز 214 مواطنًا

أعلنت مديرية أمن الفيوم برئاسة اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، ظهر اليوم الثلاثاء، نتيجة قرعة الحج 2024، وذلك بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.

أجرى عقد القرعة العلنية بصورة إلكترونية بحضور كافة المتقدمين، ثم جرى إعلان أسماء الفائزين في قرعة الحج لعام 1445 هجرية – 2024 ميلادية، وأسماء الاحتياط، وكبار السن، فضلًا عن إجمالي عدد المتقدمين.

بدأت فعاليات قرعة الحج 2024 بمحافظة الفيوم، بالسلام الوطني، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم حول فريضة الحج، ثم أجريت وقائع القرعة العلنية من خلال طريق الحاسب الآلي وذلك لتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة بين المتقدمين، فيما كانت الأولوية للذين لم يؤدوا فريضة الحج من قبل.

نتيجة قرعة الحج 2024

وبلغ إجمالي عدد المتقدمين إلى قرعة الحج 2024 هذا العام نحو 811 مواطنًا ومواطنة من مختلف مراكز المحافظة، فاز منهم 214 لأداء فريضة الحج إلى بيت الله الحرام، وهي حصة المحافظة المقررة، منهم عدد 6 كبار السن، وعدد 208 للأقسام والمراكز، و107 فرص للاحتياطي، في حالة تخلف أي حاج من الأساسيين بالقرعة.

واحتل قسمي أول وثان الفيوم، المركز الأول في عدد الفائزين بقرعة الحج 2024، إذ بلغ عدد الفائزين بهما نحو 57، و36 لمركزي سنورس وسنهور القبلية، و35 فرصة لمركز إطسا، و26 لمركز الفيوم والفيوم الجديدة، و20 لمركز طامية، و20 لمركز أبشواي، و14 لمركزي يوسف الصديق والشواشنة.