فرحة الفائزين بنتيجة حج القرعة 2024 بالفيوم.. دموع وزغاريد وسجود (صور)

دموع تحفر مجراها على الوجنتين لتسيل بغزارة فور سماع أسمائهم، وأحضان وزغاريد تعبر عن فرحتهم، وسجود شكرًا لله على استجابته لدعواتهن، هكذا تلقى العشرات، نتيجة قرعة الحج 2024 بمحافظة الفيوم، وذلك بعدما أجرت مديرية أمن الفيوم، إجراءات القرعة العلنية من خلال الحاسب الآلي، وإعلان أسماء الفائزين في قرعة الحج بحضورهم.

ودوت أصوات الزغاريد في قاعة نادي قارون بمحافظة الفيوم، من عددٍ من السيدات وأقاربهن، فور سماع أسمائهن ضمن قائمة أسماء الفائزين في حج القرعة 2024 بمحافظة الفيوم، ولم تتمالكن السيدات أنفسهن فبكين بحرقة شوقًا لزيارة بيته الحرام التي كتبها لهن، خصوصًا إنّ منهن من تقدمت للقرعة لمدة 5 سنوات متصلة ولم يحالفها الحظ سوى هذه المرة.

وقالت إحسان عباس خليل، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنّها تتقدم كل عام لقرعة الحج منذ 4 سنوات، مرتين حج سياحي، ومرة جمعيات، ولكن هذه المرة حالفها الحظ، مؤكدةً أنّها قضت الأمس بالكامل في الصيام والصلاة والدعاء، واستجاب الله لدعائها بالفعل.

فوز 214 حاجًا وحاجة

وبلغ عدد الفائزين في قرعة الحج 2024، 214 حاجًا بالإضافة إلى 107 احتياطي في حالة تخلف أي شخص من الأساسيين لأي ظرف، من بين 811 متقدمًا للقرعة هذا العام.

أسماء الفائزين في قرعة الحج 2024 الفيوم

وضمت قائمة الفائزين في قرعة الحج 2024 بمحافظة الفيوم، 57 شخصًا من نطاق قسمي أول وثان الفيوم، و36 فائزًا من مركزي سنهور القبلية وسنورس، و35 فائزًا من مركز إطسا، و26 فائزًا من مركز الفيوم ومدينة الفيوم الجديدة، و20 فائزًا من مركز أبشواي، و20 فائزًا من مركز طامية، و14 فائزًا من مركزي يوسف الصديق والشواشنة.

نتيجة حج القرعة 2024

ويمكن للمتقدمين معرفة نتيجة حج القرعة 2024 من خلال بوابة الحج المصرية بالرقم القومي، وذلك عبر الضغط هنا وإدخال البيانات.

يذكر أنّ القرعة أُجريت بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عمرو رضا مساعد مدير أمن الفيوم للشئون المالية والإدارية، والمستشار محمود عبدالتواب رئيس مجلس إدارة نادي قارون الرياضي نائب رئيس قضايا الدولة، والعقيد محمد إبراهيم رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات بمديرية أمن الفيوم.