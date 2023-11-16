حنان مطاوع تحتفل بتصدر مسلسل صوت وصورة التريند

احتفلت الفنانة حنان مطاوع عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام بتصدر مسلسل صوت وصورة التريند.

ونشرت حنان مطاوع البوستر الدعائي للمسلسل معلقة: بتوفيق ربنا وبفضل دعمكم مسلسل صوت وصورة تريند فيسبوك ومتصدر محركات البحث يا رب دايماً نفضل عن حسن ظنكم.

مسلسل صوت وصورة

ويشارك في بطولة مسلسل «صوت وصورة» عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم حنان مطاوع ووليد فواز وصدقي صخر وعمرو وهبة ومراد مكرم ونجلاء بدر وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج محمود عبدالتواب.

وتدور أحداث المسلسل حول أزمة مواقع التواصل الاجتماعي ومدى التضليل للواقع من خلال عرض قصة إنسانية.