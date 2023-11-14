حنان مطاوع تنتهي من تصوير مسلسل «صوت وصورة» الخميس المقبل

تنتهي الفنانة حنان مطاوع من تصوير مسلسل «صوت وصورة» الخميس المقبل، بعد فترة تصوير طويلة استمرت لعدة شهور، وقد حقق المسلسل نجاحا كبيرا، والذي عرض على قناة «dmc» بشكل حصري .

وحقق المسلسل نسب مشاهدة عالية خلال الحلقات الماضية، واستطاع أن يحتل المرتبة الأولى و«تريند» مواقع التواصل الاجتماعي .

معلومات عن مسلسل صوت وصورة

مسلسل صوت وصورة من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب، والعمل من إنتاج «أروما استديوز» للمنتج تامر مرتضى.

أبطال مسلسل صوت وصورة

المسلسل من بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، محمد كيلاني، ناردين فرج، ولاء الشريف، محمد كيلاني، وآدم الشرقاوي وصدقي صخر، والمسلسل يتكون من 30 حلقة.

أحداث مسلسل صوت وصورة

تدور الأحداث حول أزمة مواقع التواصل الاجتماعي ومدى التضليل للواقع من خلال عرض قصة إنسانية، ويجسد الفنان وليد فواز دور زوج الفنانة حنان مطاوع خلال الأحداث، بينما يقدم صدقي صخر دور محامِ أمام الفنانة حنان مطاوع.