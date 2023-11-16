أمين الفتوى بدار الإفتاء: إلقاء الحجارة على القطارات حرام شرعا

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم من يقوم بإلقاء المخلفات على شريط السكك الحديدية، أو من يقوم بإلقاء الحجارة علي القطارات؟

من هم الملاعين؟

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «مع الناس» المذاع على فضائية «الناس»: «من يقوم بهذا الفعل يضع نفسه في أمور الملاعين، رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: اتقوا الملاعين الثلاث، قيل ما الملاعين يا رسول الله؟ قال: إن يقعد أحدكم في ظل يستظل به أو في طريق أو في نقع ماء».

حكم إلقاء الحجارة على القطارات: حرام شرعا

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «هذه التصرفات حرام، ومن الملاعين، يعنى هذا سبب أن الناس تدعى على من يفعل هذا التصرف، اللهم العن فلانا، فربنا يستجيب، وهذا باب من أبواب غضب الله سبحانه وتعالى».