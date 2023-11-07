أستاذ بالأزهر: آل البيت طريق المصريين لمحبة رسول الله

قال الدكتور ربيع الغفير، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر بالقاهرة، إن المصريين لديهم حب وشغف بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لافتا إلى أن بقية آل البيت بعد استشهاد الإمام الحسين رضى الله عنه، في كربلاء، قرروا الذهاب إلى أهل مصر.

«الغفير»: نصيحة سيدنا ابن العباس لآل البيت.. «اذهبوا إلى مصر»

وأضاف «الغفير»، خلال احدى حلقات برنامج «مع الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»: «سيدنا ابن العباس قال لهم اذهبوا إلى مصر فانهم يحبون الله ورسوله وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت السيدة زينب رضى الله عنها، بعد استشهاد الإمام الحسين فاستقبلها المصريون استقبال الملوك».

المصريون شعب متدين بطبعه

وتابع الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة: «المصريون شعب متدين بطبعه، ويحبون الله ورسوله وآل بيته، ويعلمون أن بوابة الدخول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هم آل بيته».