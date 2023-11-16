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محمد عساف يهاجم الاحتلال الإسرائيلي: يجهزون الآن كذبتهم القادمة

كتب:

ياسمين محمود
07:07 ص | الخميس 16 نوفمبر 2023
محمد عساف

محمد عساف

هاجم الفنان الفلسطيني محمد عساف عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة x، تويتر سابقا، الاحتلال الإسرائيلي بعد الاعتداءات المستمرة على غزة وشعبها.

وكتب عساف قائلا: «هم يجهزون الآن كذبتهم القادمة، القتلة هاجموا المستشفيات والمساجد والكنائس والمدارس… هؤلاء المجرمون خاصوا بدماء أهل غزة… رجالاً ونساءً وأطفال…. لا تعتادوا منظر الدم، لا تصدقوا كلام الكاذبين».⁦‪

محمد عساف يدعم أهل بلده في فلسطين

ودعم محمد عساف بشكل مستمر الشعب الفلسطيني شعب بلده منذ بداية الاعتداءات من قبل الاحتلال الإسرائيلي. 

وكتب عساف عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام قائلا «اللي بيحكوا إنه إيش بنقدر نعمل.. نشر الحقيقة، دحض الأكاذيب، معاناة شعب غزة وفلسطين لكل العالم بكل اللغات.. الدعاء المستمر وطلب الفرج والنصر من الله.. كله مساهمة ومجهود وعونة.. ومجرد إن إحنا عارفين إنه الشرفاء في كل مكان واقفين معنا والله العظيم له أثر كبير ويرفع المعنويات».

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