مستشار الأكاديمية العسكرية: فشل الاحتلال الإسرائيلي يكشف زيف قدراته الاستخباراتية

قال الدكتور لواء محمد زكي الألفي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن الوحشية الإسرائيلية في الحرب على غزة تجد مَن يدعمها ويمهد لها، لافتا إلى أن هجوم قوات الاحتلال على مجمع مستشفى الشفاء وما سبقه من ادعاءات استمرت على مدار 40 يوما تكشف كذب مزاعم الاحتلال بوجود أفراد المقاومة والمحتجزين أسفل المستشفيات، وزيف قدرات الأقمار الصناعية والمسيرات التي تعمل على مدار الساعة وأجهزة المخابرات والمعلومات المتواجدة على الأرض وسط الناس.

الاقتحام لم يسفر عن شيء

وندد «الألفي» في حوار مع الإعلامي مصطفى شردي في برنامج «الحياة اليوم»، على شاشة تليفزيون «الحياة»، بتصريحات الولايات المتحدة أمس التي أعطت الضوء الأخضر لاقتحام مستشفى الشفاء، مشيرا إلى أن الاقتحام لم يسفر عن شيء، والفلسطينيون طالبوا في أكثر من مناسبة بوجود تفتيش دولي للمستشفى تم قبوله بالتجاهل من المجتمع الدولي.

نتنياهو لم يتمكن من تحقيق أي من أهدافه منذ 7 أكتوبر الماضي

وأكد مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية، أن بنيامين نتنياهو لم يتمكن من تحقيق أي هدف من أهدافه المعلنة منذ بداية الحرب على غزة وحتى الآن.