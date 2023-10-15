منع باتريك زكي من حضور مهرجان للسلام في إيطاليا.. وصف نتياهو بـ«قاتل متسلسل»

منع مهرجان بريشيا للسلام في إيطاليا، الحقوقي باتريك زكي من الحضور وألغت دعوته بعد تصريحاته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بشأن إسرائيل ووصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه «قاتل متسلسل».

وقالت صحيفة «كوريري ديلا سيرا» الإيطالية: «باتريك زكي لم يعد مرحبًا به في مهرجان بريشيا للسلام»، وألغت عمدة المدينة لورا كاستيليتي، بحسب ما أوردته صحيفة «جورنالي دي بريشيا»، الدعوة الموجهة إلى الباحث المصري وقالوا إنَّ كلامه عن إسرائيل لا يمثل الرسالة التي تريد المدينة إيصالها.

سبب منع باتريك زكي من حضور المهرجان

وبحسب الصحفية، جاء المنع بسبب الكلمات التي استخدمها زكي في منشور على الـ«فيسبوك»، إذ وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ«قاتل».

يجدر الإشارة إلى أن المهرجان تناول في السنوات الأخيرة قصة طالب جامعة بولونيا المسجون في مصر، مطالبا بالإفراج عنه، كما منحه المحفل جائزة السلام «وهو اعتراف يطالب يمين الوسط في بريشيا الآن بإلغائه».