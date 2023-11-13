وظائف شاغرة من «الشباب والرياضة».. الشروط وكيفية التقديم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب، والإدارة العامة للمبادرات الشبابية، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة خير مصر للتنمية، من خلال مبادرة توظيف مصر، اليوم المفتوح للتوظيف لإحدى شركات تمويل المشروعات غدًا.

وتوضح «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل اليوم التوظيفي والوظائف الشاغرة، وكيفية التقديم، وفقًا لما أوضحته وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة، أنه من ضمن الوظائف المطلوبة خلال اليوم التوظيفي، أخصائي تمويل، ومميزاتها كما يلي:

الحقوق والمميزات

- تأمين طبي واجتماعي.

- رواتب مجزية.

- إجازات سنوية.

- نظام حوافز.

- العمل من الأحد إلى الخميس.

شروط التقديم على الوظائف

- مؤهل عالي فقط.

- ذكور وإناث.

- السن لا يزيد عن 35 عامًا.

كيفية التقديم على الوظائف

أوضحت وزارة الشباب والرياضة، أنه على الراغبين في التقديم على الوظائف، ملء الاستمارة التالية

https://forms.office.com/r/uJrtnDy3Nb

ميعاد اليوم التوظيفي

ينعقد اليوم التوظيفي، غدًا الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر، من الساعة 10 صباحًا حتى 3 مساءً، في فرع الشركة بشارع الجمهورية، ميدان بالاس أعلى البنك الأهلي الدور الثاني- المنيا.