وزارة الخارجية الألمانية: الدعوة إلى تهجير الفلسطينيين غير مقبولة

أكدت وزارة الخارجية الألمانية أن الدعوة إلى الهجرة من غزة غير مقبولة، وذلك في نبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

فيما نشرت صفحة الأزهر الشريف على «فيسبوك» صورة من العدد الخاص لصحيفة «صوت الأزهر» التابعة للأزهر الشريف، وتظهر بها صور المدنيين الفلسطينيين الذين أجبروا على هجر ديارهم بالقوة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومكتوب عليها نص آية قرانية من سورة الحج: «الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ».

التهجير القسري للفلسطينيين

وجاء في صحيفة «صوت الأزهر» أن التهجير القسري للفلسطينيين يعد جريمة حرب ضد الإنسانية: «لعن الله فاعلها وداعمها والساكت عنها»، مؤكدا أن القوانين الدولية سواء القانون الدولي لحقوق الإنسان أو ميثاق الأمم المتحدة أو اتفاقية جنيف الرابعة أو اتفاقية اللاجئين ما هي إلا «حبر على ورق».

وتابعت جريدة «صوت الأزهر»: «الوثائق الأممية لم تردع الاحتلال الإسرائيلي ولم تُوفر الحماية للمدنيين الفلسطينيين من جرائم الإبادة والإخلاء القسري والفصل العنصري والاستهداف بالقوة المميتة».