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مندوب فرنسا بمجلس الأمن: دعمنا قرار الهدنة لأن الوضع في غزة كارثي

كتب:

أحمد العانوسي
11:37 م | الأربعاء 15 نوفمبر 2023
غزة «أرشيفية»

غزة «أرشيفية»

أكد مندوب فرنسا بمجلس الأمن دعمهم لقرار الهدنة لأن الوضع بغزة كارثي، وذلك في نبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وصوَّت مجلس الأمن، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار بإنشاء ممرات آمنة بشكل عاجل في قطاع غزة، لتوصيل المساعدات الإنسانية، وفقاً لما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل قبل قليل.

وأكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في وقت سابق، أن معبر رفح مفتوح بصفة دائمة، والأطقم الطبية والأجهزة المعاونة متواجدة على مدار الساعة، والقدرة على دخول الشاحنات التي تحمل مساعدات، مرهونة بالموافقات من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وذلك خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية والدفاع الإيرلندي.

 

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