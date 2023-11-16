حملة فريد زهران: مبادرة «المتحدة» بتخصيص دقائق متساوية للمرشحين تؤكد الوقوف على مسافة واحدة

قال الدكتور محمد سالم المستشار السياسي للمرشح الرئاسي فريد زهران، ومنسق المحور الاقتصادي ببرنامجه الانتخابي، إن مبادرة الشركة المتحدة، بتخصيصها دقائق إعلامية متساوية لحملات المرشحين، مبادرة طيبة جدا وممتازة، وتؤكد وقوف الشركة على مسافة واحدة من الجميع، وهو أمر كنا دائما نطلبه، ونحيي الشركة المتحدة عليه، ونشكرها على هذه المبادرة الرائعة.

تعليق حملة فريد زهران على مبادرة المتحدة

وأضاف «سالم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: نحن سعداء أن يكون هذا هو نهج قنوات الإعلام المصري الخاص والحكومي، خاصة وأنه لا يخفى على الكثيرين تواضع الإمكانيات المالية لبعض الحملات مثل حملتنا، بالتالي هذه المبادرة تعطينا فرصة عظيمة للتواصل مع المواطنين، وهو أمر حميد، نتمنى أن يكون نهج دائم مع الأحزاب السياسية كما يحدث في دول العالم الديمقراطية.

سالم: حملة فريد زهران مستعدة بكل قوة للظهور المكثف

واستكمل «سالم»، أن حملة المرشح الرئاسي فريد زهران مستعدة بكل قوة للظهور المكثف، لأننا حضرنا برنامج انتخابي محترم، ولدينا ما يكفي من الكوادر الواعدة القوية للتعبير عن مرشحنا وأفكارنا وبرنامجنا بشكل محترم للغاية، ولا نحتاج سوى لتلك الفرصة التي أتاحتها لنا الشركة المتحدة سواء في الإعلانات أو الظهور الإعلامي، مما يعيد قدر كبير من الزخم للعملية الانتخابية.