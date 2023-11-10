المرشح الرئاسي حازم عمر: لا نلتفت لأبواق المشككين ونسعى لكسب ثقة الناخبين

تعد الانتخابات الرئاسية 2024 الشاغل الأكبر للشارع المصري خلال الفترة الحالية كونها ستحدد مستقبل المرحلة المقبلة من عمر الدولة المصرية وملامح توجهاتها في مختلف المجالات لذلك انطلقت خلال الأيام الأخيرة دعوات لمقاطعتها والتشكيك في نزاهتها وعدم جديتها وذلك بهدف إصابة المواطنين بالإحباط وتشجيعهم على العزوف عن صناديق الإقتراح خلال أيام الانتخابات المنتظر انطلاقها في ديسمبر المقبل.

تصويت حزب الشعب الجمهوري

وقال المرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، لـ«الوطن»: «قرار الحزب بترشيحي لم يكن قرار فرديا بل كان قرار حزبيا حيث أجرينا تصويتا داخل الحزب في يوليو الماضي على الدفع بمرشح رئاسي خلال الانتخابات الرئاسية 2024 ضم هيئته العليا وهيئته البرلمانية وأمانته العامة وجاءت النتيجة فيه بالموافقة على أن يكون هناك مرشح رئاسي للحزب بالانتخابات الرئاسية».

حازم عمر: لدينا إصرار على الارتقاء بالحياة السياسية

وأضاف حازم عمر: «لا نلتفت لأبواق المشككين أو لمثل هذه الأشياء نحن نعمل بجدية ونسعى لكسب ثقة الناخبين ، ولدينا عزيمة وإصرار على الارتقاء بالحياة السياسية المصرية والقضاء علي سلبياتها وتكريس آليات الانتقال السلمي للسلطة وهذا هو الدافع الرئيسي لترشحنا في الانتخابات الرئاسية منذ البداية وحتى الآن الأمور تسير بشكل جيد».