حملة المرشح الرئاسي حازم عمر: وضعنا ظروف فلسطين الصعبة في خطة عملنا

قال الدكتور زاهر الشقنقيري، المتحدث باسم الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي حازم عمر، إن الحملة أصدرت اليوم بياناً لأعمالها خلال فترة الدعاية للانتخابات الرئاسية، في إطار الجدول الزمني للفترة، لافتا إلى أن خطة العمل وضعت في الاعتبار الظروف الصعبة التي يمر بها الأشقاء في قطاع غزة، والحالة الإنسانية شديدة التعقيد.

ترشيد النفقات في الحملة الانتخابية

وأضاف «الشقنقيري»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أنه جرى الوضع في الاعتبار أيضا الإمكانيات المتاحة ماديا وترشيدا للنفقات لعدم الإثقال على كوادر الحزب ومؤيدي المرشح الرئاسي حازم عمر.

ولفت إلى أن الحملة قررت أن يكون هناك مسار مختلف، يتضمن المحور الأول الإعلانات الموجودة في الشوارع، علاوة على البرنامج الانتخابي الذي يوزع على المواطنين، وإقامة حملة انتخابية موسعة ومدروسة على وسائل التواصل الاجتماعي.

4 مؤتمرات لعرض مشكلات المواطنين

وأشار إلى أن المحور الثاني يتمثل في إقامة 4 مؤتمرات صحفية موسعة بمقر الأمانة المركزية لحزب الشعب، تخاطب القطاعات الجغرافية الأربعة للجمهورية، لعرض أبرز المشكلات التي تواجه المواطن في كل محافظة ومناقشة الحلول في إطار البرنامج الرئاسي للمرشح حازم عمر.