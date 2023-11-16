وزيرة الصحة الفلسطينية: انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في غزة

قالت الدكتورة مي الكيلة، وزير الصحة الفلسطينية، إن هناك عددًا من جثامين الشهداء موجودة داخل مستشفى الشفاء، وتتحلل أجسامهم بمرور الوقت، وهو ما يعد أمرًا حساسًا لأنهم شهداء بالإضافة إلى العوامل البيئية، مضيفة أن اقتحام الدبابات الإسرائيلية لحرم المستشفى يعد انتهاكًا فاضحًا لأي أخلاق.

انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي داخل مستشفى الشفاء

وأضافت الكيلة، خلال مداخلة هاتفية على برنامج «مساءdmc »، تقديم الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية « dmc»، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أصرت على الدخول للعنابر والتفتيش بشكل تام داخلها، كما سحبوا مجموعة من الكادر الطبي والنازحين وأخذوهم إلى جهة غير معروفة، كما فجروا قبو مستشفى الشفاء.

وأشارت إلى أنه لا يوجد داخل المستشفى الآن أي مرافق من مياه وكهرباء، كما لا توجد أدوية كافية، كما فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخازن الأدوية، ودمروا جزءا من قسم الأشعة، وبعد ذلك انسحبت القوات من المستشفى ولكن ظلوا محاصرين للمستشفى، موضحة أن إسرائيل تنتهك القوانين الدولية التي تعطي الحصانة للمستشفيات في وقت الحرب.

واستكملت: «أن الوضع بالنسبة للحالات الصحية صعب جدًا، هناك مثلًا حوالي 10 آلاف حالة أورام، توقف العلاج لهم وذلك بسبب قصف المستشفى التركي».