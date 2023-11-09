حملة المرشح الرئاسي حازم عمر: نمتلك قاعدة شعبية في كل المحافظات

قال الدكتور زاهر الشقنقيري، المتحدث الرسمي باسم الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، إنه سيعقد غدًا الجمعة اجتماعا للحمل لإقرار كافة التفاصيل حتى فترة الصمت الانتخابي.

«الشقنقيري»: امتلاك الحزب قاعدة شعبية عريضة وانتشاره بكل المحافظات

وأضاف «الشقنقيري»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم»، للإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، على قناة «ON»، أنَّ الحزب يمتلك قاعدة شعبية كبيرة، ومنتشر في كافة المحافظات.

لا يوجد أية عوائق تواجه حملتنا الانتخابية

وذكر المتحدث الرسمي باسم الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي، أنه لا يوجد أي عوائق تواجه الحملة الانتخابية، وتم تعليق اللافتات والدعاية، وحتى هذه اللحظة لا يوجد أي عائق.