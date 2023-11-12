مراسل «القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة جديدة في خان يونس

أكد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في قطاع غزة، بشير جبر، أن منطقة خان يونس، جنوب القطاع، تشهد حالياً غارات مكثفة بالطائرات الحربية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مع قصف مدفعي شديد، مشيراً إلى أن حركة الإسعاف لا تتوقف من أجل نقل المصابين.

ما يحدث في خان يونس حاليًا أشبه بالمجزرة

وقال مراسل «القاهرة الإخبارية»، في تقرير مساء اليوم الأحد، إن ما يحدث في خان يونس حاليًا أشبه بالمجزرة، ولم يتم تحذير المواطنين في جنوب غزة قبل القصف الإسرائيلي العنيف، وسط مخاوف من سقوط عشرات الشهداء والمصابين، ولفت إلى أن مستشفى ناصر بخان يونس يعاني من نقص حاد في الأدوية والمساعدات الطبية، فضلًا عن الوقود الذي قد ينفد في أي وقت.

أوضاع كارثية في مستشفى ناصر بخان يونس

وأضاف أن الأوضاع في مستشفى ناصر كارثية، وأعداد النازحين من الشمال إلى الجنوب في ازدياد، الأمر الذي يجعل المستشفى غير قادر على التعامل مع كل هذا الكم من الشعب الفلسطيني.

ولفت إلى أن المواطنين بمستشفى ناصر يشربون مياها غير صالحة للاستخدام الآدمي، ولكن مجبرين على ذلك بسبب نقص مياه الشرب الصالحة.