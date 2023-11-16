«القاهرة الإخبارية»: مطالب إخلاء خان يونس لأول مرة ينبئ بتوغل بري جديد

أفادت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن الإعلام العبري يتحدث عن اقتحام مجمع الشفاء على اليوم التالي على التوالي، فيما تتحدث هيئة إذاعة البث الرسمية وإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن مطالبة جيش الاحتلال لأهالي خان يونس لأول مرة منذ بداية الحرب بإخلاء مناطقهم.

مطالب الإخلاء يتم تفسيرها أنها لربما توغل بري جديد

وأضافت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مطالب الإخلاء يتم تفسيرها أنها لربما توغل بري جديد تمارسه قوات الاحتلال على أرض الواقع تزامنا مع استمرار القصف المدفعي والقصف الجوي الذي تمارسه قوات الاحتلال بهذه المنطقة.