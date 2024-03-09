أعراض الكبد الدهني.. وطرق علاجه والوقاية منه

مرض الكبد الدهني، يحدث نتيجة اضطراب في الجسد يؤدي إلى تراكم الدهون في خلايا الكبد، وقد تظهر أعراض الكبد الدهني، في عدة مناطق بالجسد، والذي يعد أبرزها الوجه والجلد، وهو ما يسبب إزعاج للمصابين، خاصة دون أن يدركون ظهور هذه الأعراض أنها تعود للإصابة بمرض الكبد الدهني.

سبب الإصابة بمرض الكبد الدهني

تعد مقاومة النسولين، هي أحد العوامل في الإصابة بمرض الكبد الدهني، إذ يرتبط بها ارتباطًا وثيقًا، كما أنها تؤدي إلى مرض السكري من النوع 2 ، والذي إذا لم يتم إدارته بشكل جيد، يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات تؤثر على الجهاز العصبي والكلى والقلب والأوعية الدموية، وفق ما نشره موقع "مايو كلينك".

وتتنوع أشكال مرض الكبد الدهني، إلا أن الشكل الأكثر خطورة، هو التهاب الكبد ويمكن أن يتطور إلى تليف الكبد والفشل الكبدي، عادة يحدث يعاني الأشخاص مصابي بمرض الكبد الدهني، من توقف التنفس خلال النوم، مما يؤدي إلى عدم كفاية الراحة والتعافي، فضلًا عن التعب خلال النهار وتقليل القدرات المعرفية التي تؤثر سلبًا على إنتاجية الموظف.

تزيد أعراض الكبد الدهني، والتهاب الكبد من خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق، والتي من المعروف أنها تؤثر بشكل خطير على إنتاجية العمل، وتختلف أعراض هذا المرض من عرض لآخر، أبرزها الغثيان، الذي يُعد أكثر الاعراض شيوعًا.

أعراض الكبد الدهني

لا يصاحب مرض الكبد الدهني، في أغلب الحالات أعراض ملحوظة، ولكن قد يشعر المريض بالألم في الجانب الأيمن العلوي من البطن، إلى جانب شعور عام بعدم الراحة، إذ يُعاني بعض الأشخاص المصابين بالكبد الدهني بمضاعفات، بما في ذلك تندب الكبد.

قد يسبب تليف الكبد الحاد أعراضًا مثل:

فقدان الشهية، فقدان الوزن، ضعف، إعياء، نزيف في الأنف، حكة في الجلد، اصفرار الجلد والعينين، ظهور مجموعات من الأوعية الدموية تشبه الشبكة تحت جلدك، آلام البطن وانتفاخها، تورم الساقيين، تضخم الثدي عند الرجال، ارتباك الوعي.

ما أنواع الكبد الدهني؟

تتعد أنواع مرض الكبد الدهني، منها الكبد الدهني البسيط: هذا يعني أن يوجد دهونًا في الكبد، لكن لم يؤثر بالسلب عليه ولم يؤدي لالتهاب الكبد أو تلف خلايا الكبد، كما أن هذا النوع لا يسبب عادةً أي مشاكل للكبد.

بينما النوع الثاني هو التهاب الكبد الدهني غير الكحولي (NASH): إذ يتأثر الكبد في هذا النوع ويصاب بالالتهاب ويمكن أن يسبب الالتهاب تشمع الكبد بنسب مختلفة، فيصبح التشمع خطيرًا عندما يصيب نسبة كبيرة من الكبد والذي قد يؤدي إلى تليفه بالكامل.

وهناك مرض الكبد الدهني المرتبط بالكحول (ALD): يمكن الوقاية من هذا النوع، إذ تتحسن الحالة عادةً عندما يتوقف المريض عن شرب الكحول، أما إذا استمر المريض في الشرب فيمكن أن يسبب هذا المرض مشاكل خطيرة، منها تضخم الكبد، التهاب الكبد الكحولي، تليف الكبد الكحولي، ارتفاع ضغط الدم في الكبد، نزيف، الارتباك والتغيرات في السلوك، تضخم الطحال، الفشل الكبدي.

علاج الكبد الدهني

بينما علاج مرض الكبد الدهني، لا يتوفر حتى الآن علاج نهائي وفعال للكبد الدهني، ولكن يمكن أن تساعد التغييرات في نمط الحياة في تحسين حالة المريض بشكلٍ كبير وذلك من خلال محاولة فقدان الوزن، عن طريق ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي مناسب، وبشكلٍ عام؛ فالأطعمة التي تقاوم تلف الخلايا وتسهل على جسمك استخدام الأنسولين أو تقلل الالتهاب يمكن أن تساعد في عكس الحالة منها:

حمية البحر الأبيض المتوسط: إذ يجمع هذا النمط من الأكل بين أنواع الأطعمة التي تساعد على تقليل الدهون في الكبد، مثل الدهون الصحية، ومضادات الأكسدة، والكربوهيدرات المعقدة، والتي يمكن إيجادها في أطعمة مثل السمك، والمأكولات البحرية، والفاكهة، والحبوب، والمكسرات، وزيت الزيتون، والخضروات، والبقوليات.

أكل الدهون الصحية: تتوفر أحماض أوميجا 3 في الأسماك، وزيت السمك، والزيوت النباتية، والمكسرات (خاصة الجوز)، وبذور الكتان، وزيت بذور الكتان، والخضار الورقية، والدهون الأحادية غير المشبعة في المصادر النباتية مثل الزيتون، والمكسرات، والأفوكادو.

أما الأطعمة التي يجب تجنبها في حالة الإصابة الكبد الدهني:

الدواجن باستثناء اللحوم البيضاء الخالية من الدهون، الجبن كاملة الدسم، الزبادي باستثناء قليل الدسم، لحم أحمر، المخبوزات والأطعمة المقلية المصنوعة من زيت النخيل أو جوز الهند، المواد السكرية مثل الحلوى، والصودا، والأطعمة الأخرى التي تحتوي على سكريات مضافة بما في ذلك شراب الذرة عالي الفركتوز.