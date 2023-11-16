رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

إعلام فلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يقصف محطة وقود يلجأ إليها نازحون وسط غزة

كتب:

هاجر عمر
04:54 ص | الخميس 16 نوفمبر 2023
قوات الاحتلال تقصف محطة وقود تضم نازحين

قوات الاحتلال تقصف محطة وقود تضم نازحين

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل فجر اليوم الخميس، نقلا عن إعلام فلسطيني بأن قوات الاحتلال قصفت محطة وقود يلجأ إليها نازحون وسط غزة.

وأكدت القناة على وجود شهداء ومصابين نتيجة قصف إسرائيلي كثيف وسط قطاع غزة قبل قليل.

كما أفادت قبل قليل أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل عاملين بمجمع الشفاء الطبي في غزة، لافتة إلى أن جرافات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بأعمال حفر داخل المجمع.

اقرأ المزيد:

إعلام فلسطيني: جيش الاحتلال يعتقل عاملين بمجمع الشفاء الطبي في غزة

محمود مسلم: دور مصر على ألسنة العالم عند كل حديث عن أوضاع غزة

محمود مسلم: الجيل الجديد الذي صنعته أحداث غزة سبب نجاح المقاطعة لأول مرة

مسلم: الأحداث في غزة جعلت المصريين يشعرون بقيمة الأمن والأمان

مندوب فرنسا بمجلس الأمن: دعمنا قرار الهدنة لأن الوضع في غزة كارثي
بقلم هاجر عمر