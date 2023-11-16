محمود مسلم: دور مصر على ألسنة العالم عند كل حديث عن أوضاع غزة

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن العالم أجمع عند الحديث عما تشهده غزة يستحضر الدور المصري، «عايز تطلع رهائن مصر، عايز تدخل مساعدات مصر، عايز تتفاوض يبقى مصر، ولو عايز تعرف حقيقة اللي يحصل على الأرض يبقى مصر، إضافة للمعبر والمؤتمرات وغيرها».

إسرائيل تعرقل دخول المساعدات عبر رفح

وأضاف «مسلم»، خلال حواره لبرنامج «التاسعة» تقديم الإعلامي يوسف الحسيني عبر القناة الأولى، أن تدخل الولايات المتحدة لإدخال المساعدات عبر معبر رفح يؤكد أن إسرائيل هي التي تعرقل دخولها في حين أن مصر تحرص على أن يظل المعبر مفتوحا على عكس ما يروج البعض.

مسلم: حرق الإخوان لأعلام أمريكا وإسرائيل لم يترجم لفعل عند وصولهم الحكم

وأوضح أن الإخوان لا يتركون فرصة خلال مظاهراتهم إلا وحرقوا الأعلام الأمريكية والإسرائيلية، لكن عندما جاءوا إلى الحكم أول ما فكروا به بيع سيناء بحسب ما أكد أبو مازن، والخطاب الشهير الذي أرسله الرئيس مرسي للرئيس الإسرائيلي وكتب فيه صديقي الوفي.

وأشار إلى منشور على تويتر قبل أن يصبح اسمه x، دوَّنها خيرت الشاطر باللغة الإنجليزية كان يطمئن فيها على موظفي السفارة الأمريكية خلال مظاهرات تواجدت أمامها، في حين لم يدون مثلها للمصريين الذين قتلوا أمام قصر الاتحادية.