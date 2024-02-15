أسرع كريم لعلاج الصدفية.. احرص على استخدامه باستمرار

يُعد مرض الصدفية، من الأمراض الجلدية التي تسبب ظهور بقع قشرية حمراء تسبب الحكة، إذ تظهر على المرفقين، والركبتين، وجذع الجسم، وفروة الرأس، وقد لا يمكن علاج الصدفية نهائياً، ولكن يمكن السيطرة عليها، وتوجد العديد من العلاجات الطبيعية، أو الدوائية، أو الليزر، لذلك يبحث مصابي المرض عن أسرع كريم لعلاج الصدفي.

أسرع كريم لعلاج الصدفي، هو أكثر ما يريده مصابو المرض، رغبة في التخلص من القشور الحمراء التي تظهر على الجلد، في مختلف أماكن الجسد، كما توجد أيضًا العديد من العلاجات الدوائية والكريمات والمراهم لعلاجها، فضلا عن التساؤل حول ما هو العلاج البيولوجي للصدفية.

يمكن اختيار أسرع كريم لعلاج الصدفي، حسب نوع الصدفية، أو شدتها، أو منطقة الجلد المصابة، فقد يبدأ الطبيب بالعلاجات الخفيفة مثل الكريمات الموضعية، وفي حال عدم فعاليتها ينتقل إلى علاجات أقوى إذا لزم الأمر، حسب ما ورد في موقع «مايو كلينك».

أسرع كريم لعلاج الصدفي

عادة ما تكون العلاجات الموضعية للصدفية هي العلاجات الأولية التي تستخدم في الحالات الخفيفة أو المتوسطة، إذ يجد بعض الأفراد المصابين بالصدفية أن العلاجات الموضعية فعالة في السيطرة على حالتهم المرضية، على الرغم من أنه يحتاج الفرد إلى 6 أسابيع كي يلاحظ فعاليتها، وتوجد العديد من الكريمات الموضعية التي تساعد في علاج الصدفية ومنها:

قطرات الفحم: ربما يكون قطرات الفحم أقدم علاج لمرض الصدفية، ويساعد في الحد من الحكة، والالتهابات، وتقشر الجلد، وهو عبارة عن زيت سميك وثقيل يمكن استخدامه لعلاج الصدفية التي تصيب فروة الرأس، أو الأطراف، ولكنه يمكن أن يتسبب في تلطيخ الملابس والمفروشات، وله رائحة قوية.

ديثرانول: يستخدم ديثرانول، منذ فترة طويلة تصل إلى 50 عاماً في علاج الصدفية، ويستخدم عادة لفترة قصيرة الأمد، تحت إشراف طبي في المستشفى، إذ تم وضعه على البشرة بعد تخفيفه، ويمكن استخدامه مع العلاج بالضوء.

كريمات أو مراهم الكورتيزون: عادة تستخدم كريمات الكورتيزون بشكل شائع في علاج الصدفية الخفيفة أو المتوسطة في معظم مناطق الجسم، إذ تساعد في الحد من الالتهاب والحكة، ويجب استخدامها تحت الاستشارة الطبية.

علاج مرض الصدفية

كما تتراوح شدة الكورتيكوستيرويدات الموضعية من الخفيفة إلى القوية جداً، وتستخدم كريمات الكورتيزون القوية على مناطق صغيرة من الجلد، وعلى البقع السميكة بشكل خاص، ويؤدي الإفراط في استخدامها إلى ترقق الجلد، ضمن أسرع كريم لعلاج الصدفي.

نظائر فيتامين د: هناك عدد قليل من الآثار الجانبية لهذه الكريمات طالما أنها لا تستخدم أكثر من الكمية الموصى بها، ويسمى هذا النوع بكريم الصدفية بدون كورتيزون، ويحتوي على نظائر فيتامين د، مثل كالسيبوتريول، أو تاكالسيتول، أو كالسيتريول، وتستخدم بشكل شائع كبديل للكورتيزون أو جنباً إلى جنب مع كريمات الكورتيزون في علاج الصدفية الخفيفة أو المتوسطة، إذ تعمل على إبطاء إنتاج خلايا الجلد، والحد من الالتهابات.

مثبطات الكالسينورين: تقلل مثبطات الكالسينورين، من نشاط جهاز المناعة، وبالتالي تقلل الالتهاب، وتستخدم في علاج الصدفية التي تصيب المناطق الحساسة مثل فروة الرأس، أو الأعضاء التناسلية، ومن الأمثلة عليها تاكروليمس.

العلاج البيولوجي للصدفية

عادة يثبط العلاج البيولوجي للصدفية، من فرط نشاط الخلايا في جهاز المناعة، ما يساعد في الحد من الالتهاب، وتسمى إبر الصدفية، إذ تكون عادة على شكل حقن، ويتم استخدامها عندما لا يستجيب الجسم للعلاج التقليدي، ومن الأمثلة عليها..

إبر الصدفية إتانرسبت: يحقن إتانرسبت، مرتين في الأسبوع، وفي حال عدم الاستجابة للعلاج خلال 12 أسبوعاً فسيتم إيقاف العلاج، ومن الآثار الجانبية لهذا الدواء الطفح الجلدي، ويزيد من احتمالية العدوى الشديدة.

إبر الصدفية انفليكسيماب: يعطى دواء انفليكسيماب، عن طريق الوريد، ويجب التوقف عن استخدامه بعد 10 أسابيع في حال لم يتحسن المريض، ويسبب الصداع ، كما أنه يزيد من حدوث الالتهابات الشديدة.

إبر الصدفية أداليموماب: يتم حقن أداليموماب، مرة كل أسبوعين، ومن آثاره الجانبية الصداع، والطفح الجلدي في موضع الحقن، والغثيان، كما أنه يزيد من الالتهابات الشديدة، وإذا لم يحدث تحسن في حال الصدفية بعد 16 أسبوعا فيجب التوقف عن استخدامه في علاج الصدفية.