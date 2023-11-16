تداول 9 آلاف طن بضائع في مواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر إجمالي عدد السفن المتراكية على أرصفة مواني الهيئة 8 قطع، بالإضافة إلى تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، و665 شاحنة و96 سيارة.

تداول الصادرات والواردات

ووفق بيان هيئة مواني البحر الأحمر شملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، و393 شاحنة و84 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 4500 طن بضائع، 272 شاحنة و12 سيارة.

حركة الملاحة بسفاجا ونويبع

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة أمل ومغادرة السفينتين دليلة وESNA بينما شهد الميناء بالأمس وصول السفينتين الحرية ودليلة ومغادرة السفينة الحرية، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1320 طن بضائع و214 شاحنة، وذلك من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» للسفن الثلاث كوين نفرتيتي، آيلة و آور، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1130 راكب بموانيها.