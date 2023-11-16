خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي للإعلان 16

في نهاية العام الماضي، انتهى الراغبون في حجز شقق الإسكان من التقديم في الإعلان الـ16 المقدم من وزارة الإسكان الاجتماعي للمواطنين من محدودي الدخل، ويبدأ المتقدمون خلال الفترة الحالية الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 16، حتى يتمكنوا من معرفة هل تم قبولهم في الإعلان أم لا.

وأوضحت وزارة الإسكان الاجتماعي العديد من الطرق التي يمكن من خلالها الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 16، ونوضح من خلال هذا التقرير خطوات الاسعلام عن شقق الإعلان 16، كما يلي.

كيفية الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 16

- يقوم الراغب في الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 16، بالدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بصندوق الإسكان الاجتماعي عبر محرك البحث جوجل، أو بالدخول مباشرة إليه من هنــــــــا.

- الضغط على الخانة الخاصة بمشروعات الإسكان من القائمة الرئيسية.

- إدخال رقم المشروع الذي قدّم عليه الراغب في الاستعلام للحصول على وحدة سكنية به.

- إدخال بيانات المتقدم بشكل مفصل، وتتضمن «الاسم رباعي، والرقم القومي، والوظيفة، ومحل الإقامة».

- الضغط على الأيقونة الخاصة بالاستعلام.

- تظهر حالة الطلب مع ذكر السبب حال الرفض.