«الصحفيين»: قرعة وحدات الإسكان المتميز بمدينة العلمين الجديدة 19 نوفمبر

أعلنت نقابة الصحفيين، موعد قرعة وحدات الإسكان المتميز بمدينة العلمين الجديدة، عند الساعة الثانية ظهر الأحد 19 نوفمبر الجاري، بالطابق الرابع في النقابة.

وفي وقت سابق، أعلنت نقابة الصحفيين توافر 17 وحدة سكنية بمدينتى في القاهرة، على أن يبدأ التقديم اعتبارًا من الخميس 16 نوفمبر الجاري بأولوية الحجز وسداد الدفعة المطلوبة خلال 4 أيام نظرًا لانتهاء مهلة التخصيص الممنوحة من هيئة المجتمعات العمرانية، وبيان الوحدات متوافر بمركز الخدمات بالنقابة.

وحددت طرق السداد أن يُسدد 25% من إجمالى قيمة الوحدة كمقدم حجز + 1% مصاريف إدارية، 0.5% (مجلس أمناء) على أن يقسط الباقى على سبعة أقساط سنوية محمّلة بالأعباء البنكية (سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى + 2% وزارة المالية + 0.5% مصاريف إدارية)، وتقدم شيكات آجلة بقيمة الأقساط قبل التعاقد، وأن يكون التقديم بمركز الخدمات فى الطابق الأول على ألا يكون الزميل سبق استفادته من قبل من الإسكان.