بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي في العاصمة الإدارية الجديدة كتب: أسماء زايد 11:10 ص | الخميس 16 نوفمبر 2023 مجلس الوزراء بدأت الحكومة اجتماعها الأسبوعي قبل قليل، في مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: بدء اجتماع مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية رئيس الوزراء يترأس اجتماع مجلس المحافظين بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الدكتور مصطفى مدبولى العاصمة الادارية مقر الحكومة اجتماع مجلس الوزراء بقلم أسماء زايد