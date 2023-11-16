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بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي في العاصمة الإدارية الجديدة

كتب:

أسماء زايد
11:10 ص | الخميس 16 نوفمبر 2023
مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

بدأت الحكومة اجتماعها الأسبوعي قبل قليل، في مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

 

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