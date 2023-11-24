حكاية أمرأة تسلقت أعلى جبل في العالم 10 مرات.. كيف فعلت ذلك؟

لا يخفى أن إفرست يعد أعلى جبل في العالم، إذ يقع في سلاسل جبال الهملايا، ويمتد بين حدود الصين «التبت» ونيبال «ساجارماثا» وشمالي الهند، ويبلغ ارتفاعه حوالي 9 كيلومترات عن سطح البحر.

تفاصيل عن أعلى جبل في العالم

اكتشف علماء أوروبا جبل إفرست للمرة الأول، عام 1847، وقدر ارتفاعه بـ 8848 مترًا، وحاول أكثر من 14 ألف متسلق تسلق الجبل منذ عام 1922، نجح منهم حوالي 4 آلاف فقط في الوصول إلى قمته، لكن هناك أمرأة قررت تكرار تلك التجربة 10 مرات طوال حياتها، لتسجل رقمًا قياسيًا في موسوعة جينيس.

لاكبا شيربا ابنة قرية صغيرة في نيبال، ولدت في بيئة صعبة لم تتوفر لها فرص التعليم أو أموال للعيش بشكل جيد، ورغم ذلك فقد تغلبت على التحديات كافة لتصبح أول امرأة تصعد قمة جبل إفرست سبع مرات، وهو رقم قياسي عالمي.

حكاية أمرأة نيبالية تسلقت أعلى جبل في العالم 10 مرات

بدأت لاكبا تسلق الجبال في سن المراهقة، عندما كانت تعمل بوّابة في مخيم أساسي في جبال الهيمالايا، في البداية، كانت تسلق الجبال كهواية، ولكن سرعان ما أصبح شغفًا له.

البداية من عام 2000، تمكنت لاكبا من تسلق جبل إيفرست للمرة الأولى، لتصبح أول امرأة نيبالية تفعل ذلك، ولم تكتف بل واصلت تسلق الجبال، وحطمت الرقم القياسي العالمي لتسلق جبل إيفرست للمرأة في عام 2016، وفي بداية 2022، قررت تسلق الجبل للمرة العاشرة في حياتها، إذ قالت إنها تشعر بالإلهام لصنع التاريخ مرة أخرى، وأنها تريد أن تكون مصدر إلهام للآخرين خاصةً للسيدات.

جبل إفرست هو أعلى قمة جبلية في العالم من حيث الارتفاع عن سطح البحر، حيث يبلغ ارتفاعه حوالي 8,848 أمتار (29,029 قدم)، يقع جبل إفرست في سلسلة جبال الهمالايا بين نيبال ومنطقة التبت في الصين، يُعتبر تحدي تسلق جبل إفرست أحد أصعب التحديات في عالم رياضة التسلق والمغامرة.

توجد طرق مختلفة للوصول إلى قمة إفرست، ولكن الطريقة الأكثر شيوعًا هي تسلقه عبر جبل القاعدة الجنوبي الذي يقع في نيبالل، إذ يستغرق تسلق إفرست وقتًا طويلاً وجهودًا كبيرة، يتضمن التحضير للتسلق تدريبات مكثفة لبناء اللياقة البدنية وتنمية مهارات التسلق والتعامل مع الأجواء القاسية وتقنيات السلامة.

تواجه المتسلقين خلال رحلة تسلق إفرست العديد من التحديات والمخاطر، بما في ذلك تغيرات مفاجئة في الطقس والعوامل المناخية القاسية، والتعامل مع نقص الأكسجين في الارتفاعات الشاهقة، وتضاريس صعبة تشمل جليد الأنهار والصخور الانهار. لذلك، يتطلب تسلق إفرست خبرة ومعدات خاصة بالإضافة إلى فريق من المرافقين والمتسلقين المحترفين.

تعتبر قمة إفرست أعلى جبل في العالم، مكانًا مذهلاً، وتوفر مناظر طبيعية خلابة للجبال والأودية المحيطة، ومع ذلك، يتعين على الزوار احترام البيئة واتباع قواعد السلامة البيئية والثقافية التي تطبقها الدول المضيفة.

هناك العديد من المشاهير والمغامرين الآخرين الذين تسلقوا جبل إفرست، وكل واحدة من هذه القصص تحمل قوة وإلهامًا خاصًا، إذ تستمر قمة إفرست في جذب المغامرين من جميع أنحاء العالم لتجاوز حدودهم الشخصية وتحقيق المستحيل، وبينهم:

ويعد رينوالد ميسنر هو أول شخص يتسلق قمة إفرست دون استخدام قوائم تسلق الأكسجين الصناعي في عام 1978، وكان لديه مغامرات تسلق أخرى في جبال الهملايا أيضًا.

بينما تعد آنابورنا بطي هي أول امرأة نيبالية وثاني امرأة بشكل عام تتسلق إفرست أعلى جبل في العالم، في 21 مايو 1993، وقد أثبتت أنها تستطيع بقوتها وإرادتها تحقيق هذا الانجاز، ومن بعدها سارت عدد من السيدات على النهج ذاته.