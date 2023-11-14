«أم دلفة» و«الشايب» معالم سياحية تجذب الأجانب للبحر الأحمر.. جبل ينقط مياه عذبة

تستقطب صحراء البحر الأحمر الأجانب إليها بسحر خاص بجبالها وواحاتها وسكانها من البدو، ما يجعلها تجربة فريدة وممتعة للسياح الأجانب من خلال رحلات السفاري، وعلى وجه الخصوص منطقتي «جبل الشايب» و«عين أم دلفة».

انتعاش رحلات السفاري إلى جبل الشايب

وقال بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، إن جبل الشايب أشهر جبال المحافظة يجذب منظمي رحلات السفاري للاستمتاع السياح بجبل الشايب وعين المياه «أم دلفة»، وعندما ينزل المطر يحتفظ الجبل بجزء من المياه عين، وتظل طوال العام تقطر ماءً عذبًا من شقوقه ويتجمع الماء في كهف صغير يمتليء عن آخره، ويعيش عليه سكان هذه المنطقة من البدو.

«أم دلفة» تجذب السياح إليها

وأوضح أن عين أم دلفة تقع تحت الجبل الذي ينشع مياه باستمرار وهناك أشجار الاأكاسيا وأنواع كثيرة من نباتات طبية مثل الحرجل والماشطة والعطر والسلي والحنضل ويحرص السياح في رحلات السفاري على التقاط الصور التذكارية عندها.

ولفت في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن جبل الشايف هو أعلى جبال البحر الأحمر بارتفاع يصل إلى 2185 مترًا، وأسماه البدو الشايب نظرًا لبياض قمته والتي تشبه شعر الرجل العجوز.

وأكد انتعاش رحلات السفاري التي تنظمها شركات السياحة في فصل الخريف إلى جبل الشايب في الصحراء الشرقية.