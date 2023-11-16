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عاجل.. نشوب حريق هائل في شركة بالصين ومصرع 19 شخصا

كتب:

حسن رمضان
08:17 ص | الخميس 16 نوفمبر 2023
قوات الإطفاء الصينية-صورة أرشيفية

قوات الإطفاء الصينية-صورة أرشيفية

لقى 19 شخصا مصرعهم، وأُصيب 51 آخرين، اليوم، في حريق اندلع في مبنى بمقاطعة شانشي شمال الصين.

وقالت السلطات الصينية، إنّ الحريق نشب في الطابق الثاني من مبنى مكون من 5 طوابق في حي ليشي بمدينة ليويليانج تابع لشركة منجم فحم يونججيوي، تعمل بقطاع مناجم الفحم في مقاطعة شانشي شمالي البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وأضافت شبكة «سي سي تي في» التلفزيونية الصينية، أنّه تمّ إجلاء 63 شخصًا، ونُقل 51 منهم إلى المستشفى.

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بقلم حسن رمضان