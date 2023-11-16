أفضل الأماكن لإنشاء محطات الطاقة الشمسية والرياح.. اعرفها

إنشاء محطات طاقة شمسية ورياح لتوليد الكهرباء، تتطلب أماكن بعينها، تتمتع بمواصفات خاصة، لتساعد على عمل هذه المحطات بكفاءة عالية، فما أفضل الأماكن المتاحة لذلك؟

هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، حددت 7 أماكن بشتى المحافظات، باعتبارها أهم أكثر المناطق التي تتميز بمعدلات سطوع شمسي وسرعة رياح عالية، ما يجعلها صالحة لإنشاء محطات طاقة شمسية ورياح لتوليد الكهرباء بكفاءة عالية طوال العام دون أن تتأثر بتغيرات المناخ.

«الوطن» تستعرض، خلال السطور التالية، أفضل 7 أماكن في مصر لإنشاء محطات طاقة شمسية ورياح لتوليد الكهرباء.

مساحات تصلح لإنشاء محطات شمسية لتوليد الكهرباء

1- شرق النيل: بمساحة 12 ألفا و90 كيلومترا مربعا بقدرات تبلغ 24 ألفا و900 ميجاوات.

2- غرب النيل: مساحة 606 كيلومترات مربعة بقدرات تبلغ 17 ألفًا و400 ميجاوات.

3- بنبان في محافظة أسوان: بمساحة 37 كيلومترا مربع بقدرات تبلغ 1800 ميجاوات.

4- كوم أمبو: بمساحة 7 كيلومترات مربعة بقدرات تبلغ 260 ميجاوات.

مساحات تصلح لإنشاء محطات الرياح ولتوليد الكهرباء

5- خليج السويس: بمساحة 1220 كيلومترا مربعا بقدرات تبلغ 3550 ميجاوات.

6- شرق النيل: بمساحة 841 كيلومترا مربعا بقدرات تبلغ 5800 ميجاوات.

7- غرب النيل: بمساحة 3636 كيلومترا مربعا بقدرات تبلغ لـ23 ألفا و350 ميجاوات.