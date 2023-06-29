خطة تطوير شبكات الإنارة في شوارع القاهرة.. محطات طاقة شمسية بالأحياء

تسعى محافظة القاهرة إلى تطوير شبكات الإنارة من أجل الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للشوارع والميادين، وكشف تقرير صادر عن محافظة القاهرة، عن أبرز المحاور التي تركز عليها المحافظة للارتقاء بشبكة الإنارة، كالتالي:

محاور تطوير شبكات الإنارة في القاهرة

- قيام المحافظة بمشروعات مشتركة مع المحافظات الأخرى في مجال الكهرباء.

- إنارة الشوارع الرئيسية

- إنارة الشوارع الداخلية على مستوى أحياء المحافظة

أهداف استراتيجية تطوير شبكات الإنارة في القاهرة

- شعور قاطني المحافظة بالرضا والأمان.

- ترشيد الطاقة الكهربائية من خلال تركيب لمبات موفرة.

- توسيع وتطوير محطات محولات الطاقة الكهربائية لمواجهة زيادة الأحمال ولتحسين جودة التغذية الكهربائية.

- استخدام مصادر للطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية كمصدر طاقة صديق للبيئة.

مشروعات قيد التنفيذ

- مد وتدعيم شبكات الكهرباء من خلال تركيب أعمدة إنارة وشراء مهمات إنارة وشراء كابلات نحاس وذلك لإنارة الشوارع الرئيسية بالمحافظة.

- إحلال وتجديد أعمدة إنارة ومد كابلات في الشوارع والحواري داخل أحياء القاهرة.

- تعميم إنشاء محطات الطاقة الشمسية على باقي الأحياء والجهات التابعة لمحافظة القاهرة.