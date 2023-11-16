كيف يهدد مكتشف محمد صلاح استمراره مع ليفربول؟.. ينتظره في السعودية

يبدو أن الأمور كافة تسير في صالح اتحاد جدة، إذ يملك القوة المادية والتفاوضية من أجل تحقيق الحلم المنتظر؛ بجلب محمد صلاح إلى الدوري السعودي، بعد أشهر طويلة من المحاولات التي لم تؤتي ثمارها حتى تلك اللحظة، لكنها قد تكون وشيكة في وجود مايكل إيمينالو المعروف بـ«مكتشف صلاح».

كيف يقرب «مكتشف صلاح» الفرعون المصري من السعودية؟

من هو مايكل إيمينالو «مكتشف صلاح»؟، لا يخفى أن إيمنيالو المدير الرياضي السابق لتشيلسي، كان له الفضل الأكبر في ظهور الفرعون المصري في الدوري الإنجليزي، ورغم عدم مشاركته بشكل كبير مع البلوز، إلا أنها كانت بوابة للعبور إلى المجد بالبريميرليج.

مشروع محمد صلاح في الدوري الإنجليزي، الذي انطلق عبر بوابة تشيلسي، يبدو مغريًا لأي ناد أو دوري في العالم، لذلك يرغب إيمنيالو في لم الشمل مجددًا مع الفرعون المصري، بعدما أصبح المدير الرياضي للدوري السعودي بالكامل في مشروعه الجديد.

مهمام إيمليانو في الدوري السعودي للمحترفين

يشغل إيمليانو منصب مدير كرة القدم في الدوري السعودي للمحترفين، ويتعين عليه وضع خطط الرابطة لتحسين معايير الدوري والأندية المشاركة فيه، والتي تشمل عدة جوانب مهمة، أولها تطوير بنية الملاعب وتحسينها لتلبية المعايير العالمية، كما يعمل أيضًا على تحسين جودة اللاعبين المحترفين الأجانب والسعوديين على حد سواء من خلال تطوير الأكاديميات وتوفير التدريب الملائم.

إيمليانو يعمل أيضًا على تعزيز التسويق والتواصل مع الجماهير لتعزيز الحضور ومشاركة الجماهير في المباريات، وأخيرًا يسعى لجعل الملاعب مكانًا آمنًا ومغريًا للمشجعين للاستمتاع بالمباريات، وذلك وفقًا لتصريحاته المختلفة والتي كان آخرها أثناء حديثه للقسم الإعلامي للرابطة.

إيمينالو أعلن التحدي، بالتأكيد على أن أداء الأندية في سوق الانتقالات خلال الصيف كان رائعًا، وأنها على استعداد للتنافس بقوة في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، من خلال جلب عناصر استثنائية، تضاهي الميركاتو التاريخي الذي حققه في الصيف المنقضي.

تأتي ضمن أدوار إيميليانو في الدوري السعودي للمحترفين، جذب الاهتمام المحلي والعالمي للدوري، إذ هدف إلى استقطاب اللاعبين والموظفين ذوي الكفاءة العالية للمساهمة في رفع مستوى الدوري، الذي يعد بالفعل جيدا وله تاريخ مرموق، والارتقاء به إلى مستوى المنافسة التي تعكس الطموح المشترك.

وبجانب ذلك، يعمل على تعزيز عملية التعليم في هذا القطاع للمواطنين السعوديين، لتمكينهم من تنمية الشباب الآخرين المهتمين بكرة القدم في البلاد، كما يسعى إلى تطوير الكفاءات المحلية من خلال تقديم الفرص التعليمية والتدريبية المناسبة للشباب السعودي الطموح.