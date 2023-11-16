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حملة المرشح الرئاسي فريد زهران تنظم مؤتمرا جماهيريا في الجيزة والفيوم

كتب:

أحمد الشرقاوي
11:14 ص | الخميس 16 نوفمبر 2023
المرشح الرئاسي فريد زهران

المرشح الرئاسي فريد زهران

أعلن الدكتور معتز الشناوي، المتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، تنظيم مؤتمرا جماهيريا للمرشح في محافظة الجيزة بالبدرشين مساء غدا الجمعة، ومؤتمر آخر السبت بالفيوم.

عقد مؤتمر جماهيري بالفيوم السبت المقبل 

وأضاف في بيان أنه سيجرى عرض الملامح الأساسية للبرنامج الانتخابي خلال المؤتمرات بمحاوره الثلاثة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، إذ تنطلق فلسفة السياسة الاجتماعية للبرنامج من قاعدة التمكين الاجتماعي للفئات الأكثر فقرًا واحتياجًا بمجتمعنا، والتي عَرَّضَتها الأزمةُ الاقتصادية الأخيرة بموجاتها المتعاقبةإلى مزيدٍ من التَّضرُّر الشامل لجميع مناحي الحياة.

وفيما يتلقى بالمحور الاقتصادي، أوضح أن البرنامج يرتكز على (نمو استثمارات - ونمو الوظائف - ومكافحة التضخم - وتقليص الديون)، وتقوم رؤية المرشح الرئاسي فريد زهران في الملف الاقتصادي على عدة محاور أساسية، يندرج تحتها السياسات والبرامج التفصيلية.

 

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