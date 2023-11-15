مديرية البحر الأحمر تعلن قرعة الحج 2024 اليوم.. رابط الاستعلام

تعلن مديرية أمن البحر الأحمر، اليوم، نتيجة قرعة الحج 2024م 1445هـ، إذ تجري في إحدى القاعات الملحقة بمقر مبنى المديرية بمدينة الغردقة، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية، وبحضور اللواء محي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة وممثلي الأوقاف و الأزهر بالمحافظة.

قرعة الحج بمديرية أمن البحر الأحمر

ويشهد عشرات المواطنين قرعة الحج، وسط أجواء يسودها الترقب والفرحة، مع ترديد بعض الأدعية والأناشيد المتعلقة بفريضة الحج.

إجراءات قرعة الحج

وشهدت عدد من المحافظات هذا الأسبوع، إجراء قرعة الحج 2024، والتي أجريت في مديريات الأمن على مستوى محافظات الجمهورية.

وتستمر إجراءات قرعة الحج حتى غدًا الخميس بعدد من المحافظات.. لمعرفة نتائج القرعة اضغط هنـا.

حج التضامن الاجتماعي

وفي ذات السياق، أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر عن فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج 2024م.

واشترطت المديرية أن يكون المتقدم لأداء فريضة الحج أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعيات الأهلية بالبحر الأحمر ، ومسددا للاشتراك السنوي، مشددة على أنه «لا يسمح للمواطن بالتسجيل في أكثر من جمعية أو جهة أخرى سواء سياحية أو قرعة أو وزارة الداخلية».