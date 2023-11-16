عاجل.. مقتل نائب قائد سرية إسرائيلي بالكتيبة 202 من لواء المظليين في غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأنّ الإعلام الإسرائيلي أعلن مقتل نائب قائد سرية في الكتيبة 202 من لواء المظليين، خلال عملية شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل 53 جنديًا، منذ بدء عمليته البرية في غزة.

وأضاف جيش الاحتلال في بيان له: «أصيب ضابط قتال من لواء 82، الفرقة 7 وجندي من لواء شاكيد، بجروح خطيرة في المعارك شمال قطاع غزة».

كما أُصيب جندي من الفوج 932 في لواء «ناحال» وقائد بمدرسة الهندسة العسكرية بجروح خطيرة في المعارك شمال قطاع غزة.