ضبط 7 أشخاص بحوزتهم كمية من المواد والأقراص المخدرة قبل ترويجها بـ4 محافظات

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط 7 عناصر إجرامية، منهم 6 مسلحين، بحوزتهم كمية من المواد والأقراص المخدرة، قبل ترويجها بأربع محافظات.

وكان قطاع الأمن العام واصل بالتنسيق مع عدد من مديريات الأمن، جهوده لملاحقة وضبط العناصر القائمة على الإتجار بالمواد المخدرة.

وأسفرت الجهود بمديرية أمن الجيزة، عن ضبط 3 أشخاص بدائرة مركز شرطة كرداسة، وبحوزتهم كمية من الأقراص المخدرة لعقاري الترامادول والتامول، ومديرية أمن الشرقية عن ضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر، وبحوزته 1.3 كيلو جرام لمخدر الحشيش وبندقية خرطوش وطلقة.

كما أسفرت حملات مديرية أمن المنوفية، عن ضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة أشمون، وبحوزته كمية لمخدري الحشيش والهيروين، وبندقية آلية، وعدد طلقات لذات العيار، وسيارة ملاكي، وبمديرية أمن البحيرة عن ضبط عاطلين لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة شبراخيت، وبحوزتهما 2,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وبندقية آلية، وبندقية خرطوش، وفرد محلي، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة ومركبة توك توك بدون لوحات معدنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.