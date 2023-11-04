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القبض على شخص بحوزته أقراص مخدرة وجوهر الحشيش في العجوزة

كتب:

 جيهان عبد العزيز
08:38 م | السبت 04 نوفمبر 2023
مخدرات - أرشيفية

مخدرات - أرشيفية

 ألقت مباحث العجوزة القبض على شخص بحوزته أقراص مخدرة وقطعة من جوهر الحشيش المخدر في ميدان سفنكس بدائرة القسم، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا بالقبض على شخص عمره 26 سنة بحوزته 29 قرصا مخدرا وقطعة من جوهر الحشيش المخدر، وألقي القبض عليه وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة النيابة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم  جيهان عبد العزيز