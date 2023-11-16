«زراعة كفر الشيخ» توفر 245 ألف جوال تقاوي قمح للموسم الجديد

أكد الدكتور ناجح غربية، وكيل زراعة محافظة كفر الشيخ، الحرص التام على الحصول على إنتاجية وفيرة من محصول القمح الجديد، الذي سيُزرع خلال الشهر الجاري، موضحًا أنه تم انتقاء أفضل تقاوي القمح، وذلك من خلال توفير نحو 245 ألف جوال تقاوي قمح جديدة، حتى يتمكن الفلاحون من الزراعة منها.

زراعة محصول القمح في كفر الشيخ

وأوضح الدكتور «ناجح»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ زراعة القمح في كفر الشيخ، تعد من أهم الزراعات بالإقليم، لافتًا إلى أنّ المحافظة، استهدفت زراعة نحو 240 ألف فدان قمح، خلال موسم زراعة القمح 2023، الذي يعد من المحاصيل المهمة التي تزرع في حقول المحافظة، ويوفر الكثير من المال للمزارعين عقب بيع ناتج المحصول.

أصناف تقاوي القمح المتميزة 2023

وجاءت أفضل أصناف تقاوي القمح الجديدة 2023، التي تنتج نحو 30 أردب قمح لكل فدان على نطاق محافظة كفر الشيخ: «صنف جيزة مصر 3، وجيزة 95، وسدس 14، وجيزة 171».