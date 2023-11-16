علماء يكتشفون مواد بلاستيكية في السحب فوق جبال الصين.. قد تغير طقس الكوكب

تتعدد الدراسات بشأن المواد البلاستيكية الدقيقة، لكن لم يتوقع أحد أن هناك دراسة حولها مرتبطة بالسحب الموجودة فوق دولة الصين؛ إذ حدد فريق من البحث أن جزيئات صغيرة موجودة في السحب فوق موقع التراث العالمي «جبل تاي» يمكن أن تؤثر على طقس الأرض.

تفاصيل الدراسة البحثية

وبحسب ما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، ذلك الاكتشاف المرتبط بوجود جزيئات صغيرة من المواد البلاستيكية الدقيقة، يؤدي إلى مزيد من تكوين السحب وبالتالي زيادة هطول الأمطار أو التأثر بالظروف الأكثر برودة.

وحول ما توصل إليه الفريق القائم على الدراسة من المملكة المتحدة «بريطانيا»، قال العلماء إن هناك حاجة إلى إجراء المزيد من الأبحاث، خاصة مع إعلان أن الجزيئات الموجودة في السحب من شأنها تعزيز تكوينها وجعلها أكثرعرضة لحمل المعادن من التلوث الصناعي.

والمواد البلاستيكية الدقيقة محل الدراسة، هي جزيئات بلاستيكية أصغر من خمسة ملليمترات، ولكن في هذه الدراسة، كانت معظم الجزيئات حوالي 60% أصغر من 100 ميكرومتر، وقد قام الفريق القائم على الدراسة بجمع عينات من المياه السحابية من قمة الجبل، الذي يرعى السحب، ويرتفع حوالي ميل واحد فوق مستوى سطح البحر.

كما قاموا بتحليل العينات تحت المجهر وباستخدام مقياس الطيف لتحديد التركيب الكيميائي لمحتويات السحب؛ ليعثروا على جسيمات بلاستيكية دقيقة في 24 عينة من أصل 28، وزادت الكمية بالقرب من مستوى سطح البحر، حيث وجد أن السحب أيضًا أكثر كثافة.

ما توصل إليه العلماء

ويشير العلماء في الدراسة البحثية إلى أن ضوء الشمس والعوامل الجوية الأخرى يفتت المواد البلاستيكية الدقيقة إلى أجزاء أصغر، مدونا الفريق: «على هذا النحو، من المحتمل أن تمثل نتائجنا الحد الأدنى من المواد البلاستيكية في السحب».

وتشير النمذجة الحاسوبية إلى أن هذه المواد البلاستيكية الدقيقة انجرفت من أجزاء أخرى من البلاد؛ ليزعم الباحثون في أن الجزيئات يمكن أن تغير طريقة تشكل السحب، ما يؤثر على الطقس، ويمكن أن يتكثف الماء والجليد حول الجزيئات المحمولة بالهواء لتعزيز تكوين السحب، مثل الرماد البركاني الذي يتم قذفه بعد ثوران البركان.

ولذلك، يعتقد الباحثون أن المواد البلاستيكية الدقيقة الموجودة في الهواء قد تتصرف بشكل مماثل، وربما تغير السحب المواد البلاستيكية أيضا، وفي الغلاف الجوي، يمكن لأشعة الشمس أن تؤثر على المواد البلاستيكية وتؤدي إلى تآكلها، ما يجعل أسطحها خشنة.