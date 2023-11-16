بايدن: المحادثات مع رئيس الصين كانت بناءة ومثمرة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل فجر اليوم الخميس، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إن المحادثات مع رئيس الصين كانت بناءة ومثمرة.

كما أكد بايدن على استئناف الاتصالات العسكرية المباشرة مع الصين، مؤكدا أهمية السلام والاستقرار في مضيق تايوان.

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل فجر اليوم الخميس، عن مسؤول أمريكي أن بايدن ونظيره الصيني شي جين بينج اختتما لقاء قمة استمر 4 ساعات.

الصين والولايات المتحدة اتفقتا على استئناف الاتصالات العسكرية

كما أفادت بأن بايدن أعرب عن رغبته أن تتدخل الصين مع إيران لتجنب ما وصفه بـ«الإجراءات الاستفزازية» بالشرق الأوسط.

كما أوضحت «القاهرة الإخبارية» منذ قليل، أن الصين والولايات المتحدة اتفقتا على استئناف الاتصالات العسكرية رفيعة المستوى.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أكد لنظيره الصيني شي جين بينج، في وقت سابق أمس أهمية اللقاءات فيما بينهما كونها مثمرة ومفيدة، مشيرا إلى أنه يمكن للولايات المتحدة العمل مع بكين على قضايا الذكاء الاصطناعي.

أضاف «بايدن»، وفقا لخير عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية» أمس، أنه يجب ضمان عدم تحول المنافسة بين البلدين إلى صراع، مؤكدا على العمل سويا من أجل مواجهة تحديات المناخ، لافتا إلى أنه لا بديل عن اللقاءات المباشرة.

كما أوضح بايدن لرئيس الصين مخاوف واشنطن بشأن العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

بينج: يجب ارتقاء البلدين فوق كل الخلافات

ومن جانبه، أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، ضرورة الارتقاء فيما بينهما فوق كل الخلافات، مشددا على أنها يتحملان مسؤولية كبيرة أمام العالم والتاريخ.