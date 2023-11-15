خريطة وأماكن سقوط الأمطار اليوم.. سحب رعدية تضرب 14 محافظة

تشهد 14 محافظة، اليوم الأربعاء، سقوط أمطار متفاوتة الشدة على فترات متقطعة، إذ تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، تتقدم مع الوقت إلى السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة، بحسب آخر إصدار لصور الأقمار الصناعية.

وتستعرض «الوطن» خريطة وأماكن سقوط الأمطار اليوم في جميع المحافظات، وشدتها، فضلًا عن توقعات الأمطار في الأيام المقبلة.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وتشير توقعات الأرصاد الجوية، إلى سقوط الأمطار على 14 محافظة، بنسبة حدوث 40% تقريبًا، وتتراوح شدتها بين خفيفة ومتوسطة، وتكون رعدية في بعض الأحيان.

ومن المقرر أنّ تشهد محافظات «القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، مطروح، الدقهلية، بورسعيد، الشرقية، المنوفية، الغربية، الإسماعيلية»، هطول أمطار في أوقات مختلفة على مدار اليوم.

وتشير توقعات الأمطار، إلى تقدم السحب الممطرة بمرور الوقت، لتطول 17 مدينة، إذ تصل إلى مناطق من مدن القناة وتضم التل الكبير، والإسماعيلية، وفايد، والقنطرة شرق، والقنطرة غرب، وأبو صوير، والقصاصين، والسواحل الشمالية، فضلًا عن السواحل الشرقية الشمالية بدءًا من غرب الإسكندرية، وتضم مدن الحمام، وسيدي عبد الرحمن، والعلمين، وفوكة، والضبعة، ورأس الحكمة، ومطروح، وسيدي براني، والنجيلة.

توقعات الأرصاد للأسبوع المقبل

وتوضح توقعات الأرصاد للأسبوع المقبل، استمرار سقوط أمطار متفاوتة الشدة، قد تكون رعدية في بعض الأحيان، بنسب تتراوح بين 20 و40% على السواحل الشمالية، والوجه البحري، والسواحل الغربية وسيناء، على فترات متقطعة.

وتتلازم كثافة الشبورة المائية جنبًا إلى جنب، مع سقوط الأمطار على مدار الأسبوع المقبل، إذ إنّ الظاهرتين الجويتين بالإضافة إلى نشاط حركة الرياح، تتصدر المشهد في حالة الطقس حتى الاثنين المقبل.