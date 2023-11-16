رئيس الصين: لا نخطط لهيمنة عالمية.. ولن نخوض حروبا باردة أو ساخنة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأن الرئيس الصيني صرح بأنّ بلاده لن تسعى للهيمنة ولن تخوض حروبا باردة أو ساخنة، لافتا إلى أنّ الاتجاه للتعايش السلمي مع واشنطن لن يتغير.

وأضافت أنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال إنّ المحادثات مع رئيس الصين كانت بناءة ومثمرة، مؤكدا استئناف الاتصالات العسكرية المباشرة مع الصين، وأهمية السلام والاستقرار في مضيق تايوان.