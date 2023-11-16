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رئيس الصين: لا نخطط لهيمنة عالمية.. ولن نخوض حروبا باردة أو ساخنة

كتب:

هاجر عمر
08:07 ص | الخميس 16 نوفمبر 2023
الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينج

الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينج

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأن الرئيس الصيني صرح بأنّ بلاده لن تسعى للهيمنة ولن تخوض حروبا باردة أو ساخنة، لافتا إلى أنّ الاتجاه للتعايش السلمي مع واشنطن لن يتغير.

وأضافت أنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال إنّ المحادثات مع رئيس الصين كانت بناءة ومثمرة، مؤكدا استئناف الاتصالات العسكرية المباشرة مع الصين، وأهمية السلام والاستقرار في مضيق تايوان.

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بقلم هاجر عمر