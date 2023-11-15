«الأرصاد» تكشف حالة الطقس غدا.. هل تسقط أمطار؟

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا الخميس، موضحة أنه من المتوقع تكون شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت الهيئة في بيانها بشأن حالة الطقس غدا، إلى اسمرار سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وفي السطور التالية درجات الحرارة غدا وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة غدا

القاهرة 27 19

العاصمة الإدارية 27 18

أكتوبر 28 18

بنهـا 27 19

دمنهور 26 18

وادي النطرون 27 18

كفر الشيخ 26 19

المنصورة 26 19

الزقازيق 27 19

شبين الكوم 27 19

طنطا 26 19

دمياط 26 19

بورسعيد 26 18

الإسماعيلية 28 17

السويس 27 18

العريش 26 17

رفح 25 18

رأس سدر 28 20

نخل 26 14

كاترين 24 13

الطور 29 21

طابا 29 20

شرم الشيخ 30 21

الإسكندرية 26 18

العلمين الجديدة 26 18

مطروح 25 17

السلوم 26 15

سيوة 25 13

رأس غارب 30 21

الغردقة 30 20

سفاجا 31 22

مرسى علم 31 22

شلاتين 30 25

حلايب 26 23

أبو رماد 28 22

رأس حدربة 26 22

الفيوم 27 17

بني سويف 28 16

المنيا 28 15

أسيوط 28 15

سوهاج 29 17

قنا 29 18

الأقصر 29 18

أسوان 30 19

الوادي الجديد 31 18

أبوسمبل 31 19