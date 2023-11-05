أحمد أبو الغيط: تصريحات الوزير الإسرائيلي تؤكد امتلاك الاحتلال سلاحا نوويا

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن تصريحات الوزير الإسرائيلي عميحاي إلياهو العنصري كاشفة، فهو ليس فقط يعترف بامتلاكهم سلاح نووي وهو السر الذي يعرفه الجميع، لكنه يكرس حقيقة النظرة العنصرية المقيتة للإسرائيليين تجاه الشعب الفلسطيني.

وأضاف أحمد أبو الغيط عبر الصفحة الرسمية للأمين العام لجامعة الدول العربية على منصة «X»، أن هذا هو الوجه الحقيقي لحكومة الاحتلال لكل من يدافع عنها في الغرب.

تصريحات إلياهو تلقى ردود فعل سيئة

وكان عميحاي إلياهو وزير التراث الإسرائيلي في حزب عوتسما يهوديت المتطرف، صرح بأن أحد خيارات إسرائيل في الحرب على غزة إسقاط قنبلة نووية على القطاع، ولاقى ردود فعل سيئة في العالم.

وتأتي تصريحات الوزير إلياهو بالتزامن مع اقتراب دخول الحرب في غزة الشهر الثاني، إذ أسقط الاحتلال آلاف الضحايا بين شهداء ومصابين غالبيتهم من النساء والأطفال، إلى جانب تعطيل دخول المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية عبر قصف الجانب الفلسطيني من معبر رفح.