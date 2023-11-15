جلسة تشاور مجتمعي في مركز طهطا بسوهاج لمناقشة الخطة الاستثمارية

عقدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج الجلسة التشاورية الرابعة والأخيرة، والتي شارك فيها عدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية وممثلي المجتمع المدني والمنتديات الاقتصادية ورؤساء المجالس القروية ومديري الإدارات والمصالح الحكومية والخدمية، إضافة إلى عدد كبير من المواطنين.

مشاركة المواطنين بالجلسة الأخيرة

وأوضح عامر عوض، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، لـ«الوطن»، أن عددا كبيرا من المواطنين شاركوا بطرح مقترحات الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل، والتى يحتاجها المواطنون، سواء في مدينة طهطا أو المجالس القروية التابعة لها.

فعاليات الجلسة التشاورية بسوهاج

وأضاف، أن فعاليات الجلسة التشاورية الرابعة والأخيرة عُقدت في مقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، وشارك بها أحمد محمود حسن سكرتير الوحدة المحلية، ومساعد عبدالعال مدير التخطيط، وأحمد رمضان مدير المشروعات، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

وعُقدت عدة جلسات تشاورية خلال الفترة الماضية، في إطار الحرص على مشاركة أكبر عدد من المواطنين في مدينة طهطا وقراها في مناقشة الخطة الاستثمارية، وعٌقدت جلسات خاصة بالنساء.