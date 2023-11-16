محافظ السويس يستقبل قمص كنيسة الراعي الصالح الجديد

استقبل اليوم اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بمكتبه، القمص أرسانيوس يوسف راعي كنيسة الراعي الصالح للأقباط الكاثوليك بالسويس، بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس، وشريف سيفين رئيس المجلس الرعوي بكنيسة الراعي الصالح.

المحافظ يهنئ القمس أرسانيوس بتوليه مهام عمله

وخلال اللقاء، رحب محافظ السويس، بالقمص أرسانيوس يوسف، مقدمًا التهنئة بتوليه مهام عمله الجديد، متمنيًا له النجاح والتوفيق، مؤكدًا المشاعر الطيبة التي تربط بين المصريين وتعكس الروح المصرية الأصيلة بين طرفي الوحدة الوطنية.

استثمار روح المحبة والتماسك بين الشعب المصري

وأكد «صقر» أهمية استثمار روح المحبة والتماسك الموجودة في الشعب المصري، والعمل على التعاون المستمر من أجل صالح شعب السويس، مشيرًا إلى أهمية توعية الشباب، لتوحيد المفاهيم الصحيحة ونبذ المفاهيم الخاطئة، وتأكيد أنّ المصريين مسلمين ومسيحيين نسيجًا واحدًا.

وقدم راعى كنيسة الراعى الصالح، الشكر للواء عبد المجيد صقر على تدعيم الوحدة الوطنية بالمحافظة، مؤكدًا خالص التعاون والتنسيق مع الجهاز التنفيذي في مختلف الموضوعات.