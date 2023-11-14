محافظ السويس يناقش النهوض بالفلاح وتوفير الخضار بسعر مناسب

عقد اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، اجتماعا، بقاعة ديوان عام محافظة السويس الرئيسية بحضور المستشار محمود الرشيدي، والدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ، وخالد سعداوي السكرتير العام، وأحمد وزيري، السكرتير العام المساعد للمحافظة.

والنائب أحمد خشانة والنائب سيد عبده والنائب حافظ شوشة أعضاء مجلس الشيوخ، والنائب جمال عبيد والنائب السيد الكرماوي والنائبة عفاف زهران أعضاء مجلس النواب واللواء أحمد شاكر رئيس حي الجناين لمناقشة النهوض بالفلاح، وتوفير الخضر والفاكهة للمواطنين بأسعار تناسب الجميع.

حضور أحد الفائزين في المشروعات الذكية

وحضر لقاء المحافظ والفلاحين والنواب محمد سعد صاحب أحد المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية كما حضر مديري الزراعة وهندسة الري بالسويس وممثلي الفلاحين بالقطاع الريفي.

محافظ السويس يستمع للاقتراحات والمعوقات للنهوض بالفلاح

واستمع المحافظ إلى مشاكل وطلبات واحتياجات المزارعين والجمعية الزراعية المركزية وإعضاء الجمعيات الزراعية بمحافظة السويس ونواب السويس للارتقاء بالمزارع والزراعة والري في السويس.

وأكد اللواء عبدالمجيد صقر، أهمية الالتزام بالري الحديث لكل الأراضي الزراعية بالقطاع الريفي وقرى شباب الخريجين، مكلفا بأعطاء مهلة لتوفيق الأوضاع للمزارعين للتحويل إلى ري حديث لتوفير الجهد والمياه لري أراضي زراعية أكثر.

وكلف المحافظ بسرعة إقامة منافذ وأسواق بالأحياء لعرض المنتجات الزراعية والخضر والفاكهة من الأراضي الزراعية بأسعار مخفضة تناسب الجميع للتخفيف عن كاهل المواطنين.

حل مشكلة تعويضات الفلاحين بالسويس

استمع محافظ السويس إلى مشكلة تعويضات المزراعين المضارين بتوفيرالبديل وتسهيل الإجراءات الخاصة بتراخيص البناء، مكلفا رئيس حي الجناين بسرعة إنهاء أي مشاكل خاصة بتراخيص وتعويضات المزارعين بالتنسيق مع مديرية الزراعة.

وكلف المحافظ بعقد اجتماع بحضور النواب والمزارعين والبنك الزراعي المصري لتسهيل مهمة وإجراءات القروض للمزارعين لإقامة مشروعاتهم الزراعية وعمل شبكة ري حديثة.

واستمع المحافظ إلى عدد من الاقتراحات والمشاكل المتعلقة بالصرف الزراعي والري والخدمات والمرافق بالقطاع الريفي وقرى شباب الخريجين، مكلفا السكرتير العام للمحافظة ببحثها والتواصل مع القيادات التنفيذية لحلها للتسهيل على المزارعين.