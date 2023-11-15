أسعار الأرز الشعير اليوم الأربعاء 15-11-2023 في الأسواق.. استقرار بعد انخفاض

تشهد أسعار الأرز الشعير اليوم الأربعاء 15-11-2023 حالة من الثبات، إذ سجل الأرز «عريض الحبة» نحو 17 ألفًا و400 جنيه للطن، بينما سجل «رفيع الحبة» نحو 16 ألفا و900 جنيه للطن، بحسب ما أعلنته الغرفة التجارية.

أسعار الأرز الشعير اليوم

وقال الخبير الاقتصادي، أحمد أبو علي، إن حركة التدول في الأرز الشعير نشطة، بسبب زيادة الإقبال، وتوافر كميات كبيرة من الأرز في الأسواق، ما ساهم في ثبات الأسعار مقارنة باليومين الماضيين.

مبادرة الحكومة لخض الأسعار

وأضاف في تصريحاته لـ«الوطن» أن الأرز الشعير متوفر بشكل كبير بسبب وجود فائض، خاصة بعد انتهاء موسم الحصاد، وتنفيذ مبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار.

سعر الأرز المعبأ

وأشار إلى أن أجهزة الدولة نجحت في توفير كميات من الأرز الأبيض المعبأ داخل الأسواق بسعر 25 جنيهًا للكيلو داخل مبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار، وأن تلك السلاسل التجارية توفر كميات كبيرة للمواطنين، وتتيح لكل أسرة 2 كيلو بالسعر المعلن داخل المبادرة يوميًا.